💥 НДС-2026 будет 22%, лимит доходов для НДС при УСН снизят до 10 млн, отмена НПД самозанятых и льгот по взносам для МСП, перенос выходных 2026. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели с 22 по 26 сентября 2025 года, которые вы могли пропустить.

❗❗❗ С 1 января 2026 года Минфин собирается поднять НДС до 22%

Бизнес на УСН начнет платить НДС не при достижении годового дохода в 60 млн рублей, а с 10 млн. Порог собираются снизить, чтобы эффективнее бороться с дроблением.

💥 Порог для освобождения от НДС снизят с 60 млн до 10 млн рублей с 1 января 2026 года

Бизнес на УСН с 2026 года начнет платить НДС, если годовой доход будет 10 млн рублей, а не 60 млн, как сейчас. Такие изменения предлагает Минфин.

❗ Стал известен размер предельной базы по взносам на 2026 год

В 2026 году предельная база по страховым взносам вырастет на 8%.

⚡ Для МСП всерьез могут отменить льготные тарифы страховых взносов — они уже не решают задачу по сохранению занятости

Минфин переформатирует пониженные тарифы страховых взносов: они останутся только для малого и среднего бизнеса из приоритетных отраслей экономики. Кроме того, выплаты в пользу руководителей также обложат взносами.

❌ Минфин не собирается индексировать лимит доходов для уплаты страховых взносов ИП за себя

Страховые взносы в размере 1% с дохода больше 300 тысяч рублей позволяет сформировать пенсионные права предпринимателей в большем объеме.

❗ Штрафовать за несообщение в военкомат о переезде будут круглый год

Из статьи КоАП уберут уточнение, что административная ответственность за несообщение в военкомат о переезде наступает только в период проведения призыва.

💰 Средняя зарплата в России превысила 100 тыс. рублей

До конца 2025 года можно ожидать рост показателя на 3-4%

❗ Минфин: по выплатам руководителям ниже МРОТ будут доначислять взносы с 1 января 2026 года

С 2026 года если выплаты руководителям организаций окажутся ниже МРОТ, нужно будет доначислить базу по страховым взносам до уровня минималки.

❓ Что будет со ставками 5% и 7% в 2026 году: бухгалтеры обсуждают повышение налогов и снижении лимита для НДС на УСН

Налогоплательщики предполагают, что ставки НДС 5% и 7% не повысят – так как все равно сокращают лимит.

❗ Власти планируют изменить налоговый статус самозанятых уже в 2026 году

В Совете Федерации заявили, что режим НПД выполнил задачу вывода граждан из тени, теперь их нужно включить в общую налоговую базу. Министр экономики Решетников поддержал идею и пообещал подготовить предложения, хотя ранее власти гарантировали неизменность режима до 2028 года.

😧 Для IT-компаний хотят поднять льготный тариф страховых взносов с 2026 года

Ставку 7,6% оставят только на доходы сотрудников сверх предельной базы, которая облагается страховыми взносами.

📄 ФНС обновила форму налогового уведомления по имущественным налогам и НДФЛ

В форме уведомления учтены налоговые изменения в НК РФ 2025 года.

❗ Вместо самозанятости могут создать «гибрид» с легким администрированием и пенсионными отчислениями

В Госдуме предложили вариант замены для режима НПД.

📆 31 декабря 2025 — выходной день. Как будем отдыхать в 2026 году: Мишустин подписал документ

Кабмин определился, когда россияне будут отдыхать в 2026 году. Новогодние каникулы продлятся 12 дней.

👌 Малому бизнесу и самозанятым разрешили уйти на кредитные каникулы с 1 октября 2025 года

Самозанятые и МСП смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября 2025 года. Отсрочку дадут по договорам, оформленным после 1 марта 2024.

🙏 Самозанятых обещают не трогать до 2028 года

Изменений в режиме НПД до 2028 года не будет.

📧 ФНС рассылает уведомления о налогах по вкладам за 2024 год

Если вкладчик в 2024 году получил процентный доход меньше 210 тысяч рублей, то ему не нужно платить налог.

🔭 Минэкономразвития будет искать альтернативу спецрежиму для самозанятых

В 2026 году власти начнут трансформировать налоговые режимы для самозанятых и ИП, чтобы к 1 января 2029 года все заинтересованные лица успели подготовиться к работе по новым правилам.

💢 Мишустин: МРОТ с 2026 года увеличится более чем на 20%

МРОТ в 2026 году будет 27 093 рубля, ВВП вырастет на 1,3%, а бюджетные расходы увеличатся до 44,8 трлн рублей.

📉 Работодатели завершают гонку зарплат-2025: стало известно, на сколько упал рост реальных доходов

Предприниматели оказались в трудной ситуации: им приходится увеличивать зарплаты из-за дефицита кадров, а также задумываться о сокращении расходов на оплату труда.

💡 Налоговики никак не комментируют, что личные кабинеты не работают. Но пользователи нашли способ в них войти

Проблема со входом в личные кабинеты налогоплательщиков появилась после массовой рассылки налоговых уведомлений за 2024 год. Чаще всего пользователи не могут авторизоваться, если открывают сервис через Wi-Fi, но можно попробовать подключиться через мобильный интернет.

👪 Эксперт: в 2026 году россияне смогут вернуть до 50% НДФЛ

С 2026 года начнет действовать ежегодная семейная выплата. Ею смогут воспользоваться родители двух и более детей. Налоговики пересчитают налог по ставке 6% и вычтут эту сумму из уже уплаченного НДФЛ, а разницу вернут семье.

🤰 Для беременных предлагают сократить рабочий день с сохранением зарплаты

Депутаты считают, что 8-часовой рабочий день вреден для здоровья матери и ребенка.

👀 С 1 октября 2025 года пенсии и пособия смогут переводить в цифровых рублях

Чтобы получать пенсии, пособия и другие социальные выплаты в цифровых рублях, нужно подать согласие на открытие счета.

🙏 ФНС: задача «выйти на проверку и начислить многомиллионные штрафы» давно устарела

Инспекторы уже получают 90% информации о возможных нарушениях через программные комплексы, поэтому основная задача ФНС — добиться от нарушителей добровольной доплаты налогов.

📈 Мишустин: МРОТ с 2026 года увеличится более чем на 20%

МРОТ в 2026 году будет 27 093 рубля, ВВП вырастет на 1,3%, а бюджетные расходы увеличатся до 44,8 трлн рублей.

📖 Власти хотят ввести финансовый паспорт россиянина. Он будет показывать всю финансовую картину и сигнализировать о перерасходе

Сенатор считает, что такая мера научит людей контролировать свои финансы и защитит их от долговой ямы.