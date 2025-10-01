МСП и самозанятые смогут взять кредитные каникулы на полгода.

С 1 октября 2025 года субъекты МСП и самозанятые смогут брать кредитные каникулы на шесть месяцев: вступили в силу законы от 31.07.2025 № 276-ФЗ и от 31.07.2025 № 277-ФЗ.

Теперь МСП и самозанятые могут раз в пять лет потребовать у кредитора кредитные каникулы на срок до шести месяцев.

Максимальный размер кредита для каникул установит правительство.

До этого момента параметры кредитных каникул такие:

по одному договору кредита (займа) не чаще одного раза в пять лет;

максимальный размер кредита для микропредприятий – 60 млн рублей, для малых предприятий – 400 млн руб., для средних предприятий — 1 млрд руб.

Льготный период дадут по заявлению заемщика без дополнительных требований к нему.

Но предусмотрен ряд исключений: кредитные каникулы не дадут компаниям, в которых доля участия предприятий-не МСП больше 25%, и тем, кто уже пользуется другими мерами поддержки.

По договорам с микропредприятиями, малыми предприятиями и самозанятыми проценты будут включать в тело кредита каждый месяц.

По договорам со средними предприятиями проценты платят ежемесячно, а не уплаченные проценты в течение семи дней включаются в сумму основного долга.

Самозанятые могут обращаться кредитными каникулами, пока действует спецрежим – то есть до конца 2028 года.