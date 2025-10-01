Деньги умерших одиноких людей предлагают отправлять в бюджет

Депутат питерского заксобрания Андрей Рябоконь предложил перечислять в бюджет деньги умерших одиноких россиян. Такое обращение он направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

«Речь может идти, ни много ни мало, о нескольких сотнях миллиардов рублей, которыми банки бесплатно пользуются годами, а то и десятилетиями», — написал Рябоконь.

Он уверен, что эти деньги могли бы пойти на соцподдержку, особенно в условиях дефицита средств в бюджете.

Сейчас банки и брокеры не обязаны выявлять счета умерших. А закон, определяющий порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность государства, до сих пор не принят, пояснил депутат.

Он просит разработать алгоритм взаимодействия между кредитными и брокерскими организациями с Росимуществом, ФНС и Федеральной нотариальной палатой по вопросу перечисления в бюджет выморочных средств со счетов таких организаций.