👴👵 В России могут ввести выплату всем пенсионерам ко Дню пожилого человека

Предложено внедрить еще одну единую федеральную выплату для пенсионеров.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести единую федеральную выплату в размере 5 тыс. рублей для всех пенсионеров ко Дню пожилого человека (1 октября). Обращение он направил главе СФР Сергею Чиркову.

«Прошу вас рассмотреть возможность проработки вопроса об установлении единой федеральной выплаты ко Дню пожилого человека в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей для всех пенсионеров РФ», — говорится в документе.

Сейчас такая выплата не установлена на федеральном уровне, но ряд субъектов РФ выплачивает дополнительную материальную помощь пенсионерам.

Чернышов считает, что такая региональная практика заслуживает одобрения. Но это приводит к неравенству пожилых людей в зависимости от места их проживания.

Поэтому он предлагает сделать выплату системной и единообразной на всей территории страны.