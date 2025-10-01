Подозрительных банковских операций в 2025 стало меньше на 12%

Центробанк сообщил о сокращении объемов подозрительных операций в первом полугодии 2025 года на 12%.

Больше всего сократилось число операций незаконного обналичивания в банковском секторе: на 19%, до 15,9 млрд рублей.

Обналичивание по платежным картам компаний и ИП уменьшилось в два раза, до 1,7 млрд рублей, а через счета физлиц — на 11%, до 14,2 млрд рублей.

Подозрительные операции с признаками вывода средств за рубеж в первой половине 2025 остались на уровне 2024 года. Они были минимальными за все время мониторинга и составили 8,5 миллиарда рублей.

Снижению числа подозрительных операций способствует работа платформы «Знай своего клиента», утверждает ЦБ. Благодаря ей за три года банки ограничили операции по счетам более 178 тысяч недобросовестных компаний и ИП с высоким уровнем риска.

При этом у 97,3% субъектов, данные о которых есть на Платформе ЗСК, определен низкий уровень риска.