Иностранные контрагенты

При выплате доходов иностранным компаниям нужно подать налоговый расчет, даже если налог не удерживали

Налоговики рассказали о главных аспектах трансграничных операций.

Начальник отдела камеральных проверок № 1 ИФНС № 25 по Москве Дмитрий Рожков выступил с докладом о трансграничных операциях.

Он описал обязанности российских организаций, выступающих налоговыми агентами. Представлять налоговый расчет необходимо при выплате любых доходов иностранным компаниям, подчеркнул Рожков. Эта обязанность сохраняется даже когда:

  • налог фактически не удерживался;

  • применялись льготные или нулевые ставки;

  • не было возможности удержать налог.

Но расчет не нужно представлять при выплате:

  • дивидендов;

  • процентов по долговым обязательствам;

  • роялти;

  • доходов от аренды имущества в РФ;

  • доходов от реализации недвижимости.

Сроки представления расчета:

  • до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

  • годовой расчет – до 25 марта следующего года.

За неотправленный или отправленный не в срок расчет компании могут заблокировать счет, провести выездную проверку и оштрафовать, предупредил Дмитрий Рожков.

  • natalisl

    Не поняла фразу "Но расчет не нужно представлять при выплате:... "

    Ведь как раз эти доходы поименованы в п. 1 ст. 309 НК РФ и по ним как раз надо выступать НА и предоставлять расчёт

