При выплате доходов иностранным компаниям нужно подать налоговый расчет, даже если налог не удерживали

Начальник отдела камеральных проверок № 1 ИФНС № 25 по Москве Дмитрий Рожков выступил с докладом о трансграничных операциях.

Он описал обязанности российских организаций, выступающих налоговыми агентами. Представлять налоговый расчет необходимо при выплате любых доходов иностранным компаниям, подчеркнул Рожков. Эта обязанность сохраняется даже когда:

налог фактически не удерживался ;

применялись льготные или нулевые ставки;

не было возможности удержать налог.

Но расчет не нужно представлять при выплате:

дивидендов;

процентов по долговым обязательствам;

роялти;

доходов от аренды имущества в РФ;

доходов от реализации недвижимости.

Сроки представления расчета:

до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

годовой расчет – до 25 марта следующего года.

За неотправленный или отправленный не в срок расчет компании могут заблокировать счет, провести выездную проверку и оштрафовать, предупредил Дмитрий Рожков.