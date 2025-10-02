При выплате доходов иностранным компаниям нужно подать налоговый расчет, даже если налог не удерживали
Начальник отдела камеральных проверок № 1 ИФНС № 25 по Москве Дмитрий Рожков выступил с докладом о трансграничных операциях.
Он описал обязанности российских организаций, выступающих налоговыми агентами. Представлять налоговый расчет необходимо при выплате любых доходов иностранным компаниям, подчеркнул Рожков. Эта обязанность сохраняется даже когда:
налог фактически не удерживался;
применялись льготные или нулевые ставки;
не было возможности удержать налог.
Но расчет не нужно представлять при выплате:
дивидендов;
процентов по долговым обязательствам;
роялти;
доходов от аренды имущества в РФ;
доходов от реализации недвижимости.
Сроки представления расчета:
до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
годовой расчет – до 25 марта следующего года.
За неотправленный или отправленный не в срок расчет компании могут заблокировать счет, провести выездную проверку и оштрафовать, предупредил Дмитрий Рожков.
Комментарии1
Не поняла фразу "Но расчет не нужно представлять при выплате:... "
Ведь как раз эти доходы поименованы в п. 1 ст. 309 НК РФ и по ним как раз надо выступать НА и предоставлять расчёт