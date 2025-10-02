С 1 октября 2025 Минэкономразвития принимает заявки на субсидии за выход МСП на биржу

Малые и средний бизнес сможет возместить расходы, которые связаны с размещением ценных бумах.

Минэкономразвития начал принимать заявки от представителей малого и среднего бизнеса по возмещению части затрат на размещение акций и облигаций на бирже и инвестиционных платформах.

Поддержку могут получить компании, которые размещают ценные бумаги в 2025-2030 годах.

Субсидия компенсирует расходы:

по договорам об организации и (или) размещения выпусков акций и облигаций;

на оплату рейтинговых услуг при присвоении кредитного рейтинга;

по привлечению инвестиций;

на услуги регистратора при выпуске акций;

на аудиторов и юристов.

«Общий объем размещенных акций и облигаций превысил 1,6 млрд рублей. Это показывает, что субсидии помогают предпринимателям осваивать фондовый рынок и привлекать инвестиции для развития», — сказала замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

На этапе первого отбора власти поддержали 12 компаний по 13-ти размещениям ценных бумаг на сумму свыше 24 млн рублей.

Чтобы претендовать на субсидию нужно:

быть в реестре МСП;

работать в приоритетной сфере: в обрабатывающих производствах, транспортировке и хранении, туризме, информационно-коммуникационных технологиях, научно-технической деятельности или здравоохранении;

совокупная выручка не должна превышать 2 млрд рублей в год.

Также поддержку могут получить малые технологические компании или субъекты креативных индустрий.

Итоги второго отбора подведут 1 декабря 2025 года.