С 1 октября 2025 Минэкономразвития принимает заявки на субсидии за выход МСП на биржу
Минэкономразвития начал принимать заявки от представителей малого и среднего бизнеса по возмещению части затрат на размещение акций и облигаций на бирже и инвестиционных платформах.
Поддержку могут получить компании, которые размещают ценные бумаги в 2025-2030 годах.
Субсидия компенсирует расходы:
по договорам об организации и (или) размещения выпусков акций и облигаций;
на оплату рейтинговых услуг при присвоении кредитного рейтинга;
по привлечению инвестиций;
на услуги регистратора при выпуске акций;
на аудиторов и юристов.
«Общий объем размещенных акций и облигаций превысил 1,6 млрд рублей. Это показывает, что субсидии помогают предпринимателям осваивать фондовый рынок и привлекать инвестиции для развития», — сказала замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
На этапе первого отбора власти поддержали 12 компаний по 13-ти размещениям ценных бумаг на сумму свыше 24 млн рублей.
Чтобы претендовать на субсидию нужно:
быть в реестре МСП;
работать в приоритетной сфере: в обрабатывающих производствах, транспортировке и хранении, туризме, информационно-коммуникационных технологиях, научно-технической деятельности или здравоохранении;
совокупная выручка не должна превышать 2 млрд рублей в год.
Также поддержку могут получить малые технологические компании или субъекты креативных индустрий.
Итоги второго отбора подведут 1 декабря 2025 года.
