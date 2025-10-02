Если налоговая требует документ, которого нет – можно отправить те, которые есть
Налоговики прислали компании на ОСНО требование для подтверждения права применять пониженный страховой тариф (7,6%) в 2025 году. Инспектор просит прислать книгу доходов и расходов за 2024 год, но организация ее не ведет.
В ответе налоговикам нужно объяснить отсутствие КУДиР, отвечает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Для этого можно написать, что по закону компании на ОСНО не обязаны вести КУДиР, этот документ предусмотрен для спецрежимов.
Также нужно подтвердить свою деятельность: например, сообщить, что основной ОКВЭД организации соответствует данным, указанным в ЕГРЮЛ.
Отправить альтернативный расчет: вместо КУДиР – справку о доходах, сформированную на основе данных бухгалтерского и налогового учета. В ней должна быть отражена общая сумма всех доходов за 2024 год и выделена — сумма доходов от обрабатывающего производства.
Также можно приложить копии договоров по профильной деятельности.
