Если налоговая требует документ, которого нет – можно отправить те, которые есть

Требование от налогового органа может включать документ или отчет, который компания не ведет. Нужно объяснить, почему такого отчета нет и отправить альтернативный.

Налоговики прислали компании на ОСНО требование для подтверждения права применять пониженный страховой тариф (7,6%) в 2025 году. Инспектор просит прислать книгу доходов и расходов за 2024 год, но организация ее не ведет.

В ответе налоговикам нужно объяснить отсутствие КУДиР, отвечает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Для этого можно написать, что по закону компании на ОСНО не обязаны вести КУДиР, этот документ предусмотрен для спецрежимов.

Также нужно подтвердить свою деятельность: например, сообщить, что основной ОКВЭД организации соответствует данным, указанным в ЕГРЮЛ.

Отправить альтернативный расчет: вместо КУДиР – справку о доходах, сформированную на основе данных бухгалтерского и налогового учета. В ней должна быть отражена общая сумма всех доходов за 2024 год и выделена — сумма доходов от обрабатывающего производства.

Также можно приложить копии договоров по профильной деятельности.