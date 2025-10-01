Raiffeisen Bank International вновь не смог продать долю в российской дочке

Raiffeisen Bank International снова не удалось выйти из России: сделка по продаже «дочки» сорвалась по политическим причинам, а на счетах банка остаются замороженные миллиарды евро прибыли.

Raiffeisen Bank International (RBI) в очередной раз потерпел неудачу в попытке продать свою долю в российской дочерней структуре, сообщает Reuters. Потенциальный покупатель не раскрывается.

Источники агентства называют ситуацию «политической»: сделка могла обернуться санкционными рисками для самого RBI, если бы долю приобрёл российский инвестор. Это поставило бы под угрозу трансграничные расчёты банка.

На практике Raiffeisen остаётся крупнейшим несанкционным иностранным банком в России, через который идут международные операции, включая платежи по газопроводу TurkStream — сейчас это единственный маршрут поставок российского газа в Европу.

Отдельный мотив для продажи — около €7 млрд накопленной в РФ невыводимой прибыли. Сама сделка рассматривалась как инструмент давления для возможных послаблений по репатриации средств.

Вместо сделки — очередная смесь управляемых сливов и риторики о «скором выходе из России», к которой RBI прибегает уже не первый раз.