В 2026 году пенсионеры смогут единоразово забрать пенсионные накопления

Женщины 55 лет и мужчины 60 лет смогут забрать сразу получить пенсионные накопления, замороженные с 2014 года. Средний размер выплаты будет около 68 тысяч рублей. Деньги получат больше 700 тысяч россиян.

Больше 700 тыс. россиян получат право в 2026 году сразу забрать свои пенсионные накопления — взносы, которые были заморожены с 2014 года.

Право на выплату будет у женщин 55 лет и мужчин 60 лет. Деньги можно снять, если сумма не превышает установленный порог. Для 2026 года это 440 тыс. рублей. Из-за разницы в заработных платах средний размер таких выплат будет меньше, он составит около 68 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект бюджета Соцфонда на 2026-2028 годы.

С 2002 по 2013 год работодатели перечисляли 6% зарплаты на лицевые счета сотрудников, но в 2014 году ввели мораторий — заморозили накопительную часть пенсии. Поэтому компании больше не делают такие взносы, а деньги поступают на страховые пенсии.

Пенсионные накопления назначают в виде:

единовременной выплаты;

накопительной пенсии. Она выплачивается бессрочно каждый месяц, в 2026 году размер составит 1,6 тыс. рублей. Такую пенсию получает 153 тыс. человек;

срочной выплаты. Выплаты поступают равными платежами во время периода, который определит сам пенсионер, но не менее 10 лет. Этот способ выбрали 41 тыс. человек.

Чаще всего назначают единовременную выплату, которая позволяет получить сразу все деньги. Это доступно для тех, у кого расчетный размер накопительной пенсии не больше 10% прожиточного минимума пенсионеров. В 2026 году он составит 16,3 тыс. рублей, пороговое значение — 1,6 тыс.

Сразу забрать все деньги можно, если баланс на счете не больше установленного лимита. В 2025 году он был 412 тыс. рублей, а в 2026 вырастет до 440 тыс.

В 2026 году на единовременные выплаты направят 48 млрд рублей, в 2027 году — 71 млрд, в 2028 — 65 млрд. Средний размер пенсии в 2027 году вырастет почти в два раза с 68 тыс. до 119 тыс., а в 2028 году сократиться до 114 тыс.