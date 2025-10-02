🚮 РЭО: плата за вывоз мусора может вырасти в 10 раз

Из-за дефицита мощностей по переработке мусора крупным городам придется вывозить отходы в более отдаленные местности, что скажется на тарифах. Для населения они могут увеличиться в 10 раз.

Если в России не будут строить мусороперерабатывающие заводы, то плата за вывоз мусора увеличится в 10 раз. Об этом рассказали в Российском экологическом операторе (РЭО).

Увеличение тарифов в некоторых городах станет неподъемным для жителей. Сейчас Москва вывозит часть отходов в Калугу, но потом придется это делать в другие, более отдаленные города. Из-за этого вырастет тариф примерно в 10 раз.

«Тариф для населения станет, может быть, 100 тыс. руб. в месяц. Понятно, что население платить не сможет», — сказал руководитель департамента вторичных материальных ресурсов РЭО Андрей Рудаков.

В России дефицит предприятий по переработке отходов, для их создания нужно 900 млрд рублей. Для этого в 2015 году ввели экосбор, но этот механизм признали не очень эффективным. Компании нашли способ стать экологичными и сэкономить на утилизации.

В 2019 году из 160 тыс. компаний-производителей или импортеров товаров и упаковки только около 15 тыс. предоставили отчетность о выполнении нормативов утилизации. Тогда сумма экосбора составила 5,1 млрд рублей в год. На эти деньги невозможно построить 17,6 млн тонн мощностей, которые нужны для сортировки и переработки отходов.