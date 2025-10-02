ЦОК ОК Общ 19.09 Мобильная
С 1 октября 2025 заключить договор по программе долгосрочных сбережений можно через Госуслуги

Для оформления договоров ПДС понадобится подпись Госключа.

С 1 октября оформить договор по программе долгосрочных сбережений можно на Госуслугах, сообщил Минфин.

Как это сделать:

  1. Открыть чат с помощником на Госуслугах.

  2. Ввести запрос «вступить в ПДС», нажать кнопку «подробнее о подписании в Госключе». Эта страница пока доступна только по поиску в роботе-помощнике Макс.

  3. Для подписания договора используется усиленная неквалифицированная электронная подпись, полученная в приложении «Госключ».

Сейчас договор ПДС можно заключить с тремя негосударственными пенсионными фондами, но скоро добавятся и другие НПФ, обещает ведомство.

Программа долгосрочных сбережений – это сберегательный продукт для создания накоплений на долгосрочные приоритетные цели.

Накоплениями можно будет воспользоваться после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет мужчин. Сбережения формируются за счет добровольных взносов людей, средств софинансирования от государства, инвестиционного дохода и других источников.

