⛳ Росстандарт установил первый ГОСТ на глэмпинги

Для глэмпингов с 2026 года появился первый ГОСТ, в котором перечислили конкретные требования к расположению таких объектов, к услугам, жилым модулям и персоналу.

С 1 июня 2026 года вступит в силу ГОСТ Р 72311-2025 «Туризм и сопутствующие услуги. Глэмпинги. Общие требования». Он устанавливает требования к глэмпингам и к услугам.

В документе есть определение глэмпинга и указаны конкретные требования к их расположению, жилым модулям, инженерным сетям, услугам и персоналу.

Так, глэмпинг можно организовать на природных территориях, в сельской местности, горной местности, лесу, у водоемов, на островах. Владельцы должны обеспечить особые условия охраны окружающей среды, животного и растительного мира, памятников природы, истории и культуры.

«Стандарт обеспечивает единый уровень качества и безопасности для туристов, а также меры по охране окружающей среды и сохранению природного и культурного наследия», — сказал руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Согласно приказу Росстандарта, ГОСТ вступит в силу с 1 июня 2026 года, но с правом досрочного применения.