Неправильное указание ИНН может привести к задолженности по сбору за пользование объектами животного мира
С 1 января 2025 года платить сбор за пользование объектами животного мира должны только физлица и ИП, которые получили такие разрешения.
Однако бывают случаи, когда один охотник или его родственник уплатил сбор от своего имени сразу за несколько человек, но в квитанции указал только свой ИНН.
«В данной ситуации у физических лиц, получивших разрешения, формируется необоснованная задолженность по сбору, а у плательщика — искусственная переплата», — сказано на сайте ФНС.
Чтобы этого не произошло, нужно проверить ИНН плательщика сбора в платежной квитанции. Оно должно совпадать с ИНН получателя разрешения на пользование объектами животного мира.
Проверить ИНН можно на сайте ФНС в сервисе «Сведения об ИНН физического лица».
Начать дискуссию