Неправильное указание ИНН может привести к задолженности по сбору за пользование объектами животного мира

Если один человек решил уплатить сбор сразу за нескольких охотников, он должен в платежной квитанции указать ИНН каждого плательщика, а не только свой.

С 1 января 2025 года платить сбор за пользование объектами животного мира должны только физлица и ИП, которые получили такие разрешения.

Однако бывают случаи, когда один охотник или его родственник уплатил сбор от своего имени сразу за несколько человек, но в квитанции указал только свой ИНН.

«В данной ситуации у физических лиц, получивших разрешения, формируется необоснованная задолженность по сбору, а у плательщика — искусственная переплата», — сказано на сайте ФНС.

Чтобы этого не произошло, нужно проверить ИНН плательщика сбора в платежной квитанции. Оно должно совпадать с ИНН получателя разрешения на пользование объектами животного мира.

Проверить ИНН можно на сайте ФНС в сервисе «Сведения об ИНН физического лица».