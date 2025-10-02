Когда можно не сообщать в налоговую о наличии объектов по налогам на имущество организаций
По общему правилу компании должны сообщать в ФНС о наличии у них транспортных средств и недвижимости, налоговая база по которой определяется как кадастровая стоимость. Это нужно, чтобы сделать корректный расчет или перерасчет имущественных налогов.
Сообщение направляется в течение 10 дней, но не позднее шести месяцев со дня истечения установленного срока уплаты.
«Такое сообщение необходимо представить в случае неполучения сведений об исчисленных суммах в отношении неучтенных объектов за период владения ими», — сказано на сайте ФНС.
Однако, если у организации есть льгота на объект налогообложения, то сообщение о наличии такого объекта можно не представлять. Также не обязательно сообщать налоговой об объектах, в отношении которых и так направили уведомление об исчисленных суммах транспортного налога, налога на имущество или земельного налога.
Начать дискуссию