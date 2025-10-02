👻 ЦБТ: получение микрозайма с помощью цифровой копии человека – это фейк

Сообщения о возможности получения микрозайма при помощи «цифровой копии» человека и биометрической верификации без его ведома – это фейк. В России не существует сервиса, который позволит провести такую операцию, сообщила пресс-служба ЦБТ.

О том, что с помощью цифровой копии умершего человека можно пройти биометрическую верификацию и оформить микрозаем или подписать электронный документ, заявляли эксперты Роскачества.

Пресс-служба ЦБТ добавила, что применение биометрии предусматривает многофакторную защиту.

«Например, при дистанционном открытии банковского счета от пользователя требуется авторизоваться через Госуслуги, посмотреть в камеру и произнести три последовательности цифр. Сочетание нескольких механизмов защиты позволяет достоверно подтвердить личность человека и пресечь мошеннические действия», — говорится в сообщении.

Заранее подготовленные фото, видео и даже дипфейки мошенникам не помогут. Во всех сервисах с биометрией применяются алгоритмы «лайвнесс». Они отличат реального пользователя от фейкового, заверили в ЦБТ.