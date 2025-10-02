Госсовет РФ: будущее – за техническими и цифровыми специальностями. Какие это сферы
1 октября 2025 года на заседании рабочей группы по подготовке к Госсовету назвали приоритетные для будущего развития страны профессии. Это технические и цифровые специальности, считает председатель комиссии Госсовета РФ по кадровому направлению, губернатор Калужской области Владислав Шапша.
«Нужны не просто люди с дипломами, а настоящие профессионалы – те, кто умеет работать с современным оборудованием, разбирается в технологиях и может решать сложные задачи в проактивном режиме», — заявил Шапша.
Он назвал сферы, где в ближайшие годы ожидается особый рост:
машиностроение и электроника;
энергетика;
химическая и фармацевтическая отрасли;
логистика и транспорт;
IT-сфера.
Кадры именно в этих направлениях будут наиболее востребованы в ближайшем будущем, уверен губернатор.
