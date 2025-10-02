Госсовет РФ: будущее – за техническими и цифровыми специальностями. Какие это сферы

1 октября 2025 года на заседании рабочей группы по подготовке к Госсовету назвали приоритетные для будущего развития страны профессии. Это технические и цифровые специальности, считает председатель комиссии Госсовета РФ по кадровому направлению, губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Нужны не просто люди с дипломами, а настоящие профессионалы – те, кто умеет работать с современным оборудованием, разбирается в технологиях и может решать сложные задачи в проактивном режиме», — заявил Шапша.

Он назвал сферы, где в ближайшие годы ожидается особый рост:

машиностроение и электроника;

энергетика;

химическая и фармацевтическая отрасли;

логистика и транспорт;

IT-сфера.

Кадры именно в этих направлениях будут наиболее востребованы в ближайшем будущем, уверен губернатор.