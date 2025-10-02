Минпромторг хочет ввести обязательную маркировку круп, меда и изделий из муки с 1 марта 2026 года

Производители круп, меда, отрубей, макарон и пюре быстрого приготовления начнут маркировать свою продукцию.

На портале проектов нормативно-правовых актов появился документ Минпромторга о внедрении обязательной маркировки бакалейной продукции, упакованной в потребительскую упаковку. В частности, это касается круп, меда, злаков и изделий из муки.

«Большое количество потребителей уверены, что продукция быстрого приготовления, изделия из муки и круп, а также мед, должны подлежать обязательной маркировке средствами идентификации», — сказано в пояснительной записке.

В новый список маркировки попадут:

крупы, злаки, бобовые;

продукция мукомольно-крупяной промышленности, которую используют в пищу после термической обработки;

картофель быстрого приготовления и зерновые продукты для завтрака (в т. ч. не требующие термической обработки);

мед, продукты на его основе, продукты пчеловодства и искусственный мед.

Проект постановления предусматривает следующие этапы введения обязательной маркировки:

Этап маркировки Дата Регистрации в информационной системе мониторинга С 1 марта 2026 года Обязательная маркировка макаронных изделий, макарон и пюре быстрого приготовления С 1 мая 2026 Обязательная маркировка меда, отрубей, мюсли, зерновых продуктов для завтрака, крахмала, солода и теста С 1 сентября 2026 Обязательная маркировка муки С 1 ноября 2026 Обязательная маркировка круп (смесей круп), сухих супов (смеси круп) С 1 декабря 2026 Представление сведений об обороте и (или) выводе из оборота С 1 ноября 2027 Предоставление сведений об обороте в экземплярном учете С 1 мая 2029

Ожидается, что постановление вступит в силу с 1 марта 2026 года.