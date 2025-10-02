Минпромторг хочет ввести обязательную маркировку круп, меда и изделий из муки с 1 марта 2026 года
На портале проектов нормативно-правовых актов появился документ Минпромторга о внедрении обязательной маркировки бакалейной продукции, упакованной в потребительскую упаковку. В частности, это касается круп, меда, злаков и изделий из муки.
«Большое количество потребителей уверены, что продукция быстрого приготовления, изделия из муки и круп, а также мед, должны подлежать обязательной маркировке средствами идентификации», — сказано в пояснительной записке.
В новый список маркировки попадут:
крупы, злаки, бобовые;
продукция мукомольно-крупяной промышленности, которую используют в пищу после термической обработки;
картофель быстрого приготовления и зерновые продукты для завтрака (в т. ч. не требующие термической обработки);
мед, продукты на его основе, продукты пчеловодства и искусственный мед.
Проект постановления предусматривает следующие этапы введения обязательной маркировки:
Этап маркировки
Дата
Регистрации в информационной системе мониторинга
С 1 марта 2026 года
Обязательная маркировка макаронных изделий, макарон и пюре быстрого приготовления
С 1 мая 2026
Обязательная маркировка меда, отрубей, мюсли, зерновых продуктов для завтрака, крахмала, солода и теста
С 1 сентября 2026
Обязательная маркировка муки
С 1 ноября 2026
Обязательная маркировка круп (смесей круп), сухих супов (смеси круп)
С 1 декабря 2026
Представление сведений об обороте и (или) выводе из оборота
С 1 ноября 2027
Предоставление сведений об обороте в экземплярном учете
С 1 мая 2029
Ожидается, что постановление вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Начать дискуссию