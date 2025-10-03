🤖 Робот пока не смог заменить помощника депутата Госдумы

Машины не справляются даже с ролью помощника депутата и не могут выполнить простые поручения.

Роботы пока не смогут быть задействованы в качестве работников в Госдуме: они не в состоянии даже выполнять работу помощника депутата, заявил замглавы комитета ГД по информполитике Андрей Свинцов.

«Пока еще роботы людей заменить не могут. Ни в обычной жизни, ни тем более в качестве помощника депутата Государственной думы», — сказал депутат.

По его словам, несколько дней назад он увидел в интернете человекоподобного робота, выполнявшего различную работу. И возникла идея проверить возможности робота в качестве помощника депутата. Но результат разочаровал: робот не мог выполнять даже самые простые задачи.

«Мы привезли этого робота в Государственную думу и просто попросили его походить по Государственной думе, ну, например, перенести почту из фракции в мой кабинет. И выяснилось, что он плохо ходит по лестницам, он путается, он теряется», — отметил Свинцов.

Та же история повторилась, когда машину попробовали использовать в качестве ведущего: робот забывал текст и «невнимательно работал с микрофоном», сказал депутат.