📨 Документы из МФЦ можно будет получить курьерской доставкой

Депутаты от фракции «Новые люди» отправили обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Они предлагают закрепить по всей стране право пользоваться курьерской доставкой готовых документов из МФЦ.

Авторы инициативы указали, что в некоторых регионах услуга курьерской доставки документов используется: в Москве, Рязанской и Кировской областях. Это повышает доступность государственных и муниципальных услуг, что актуально для маломобильных и пожилых людей, родителей с детьми и жителей отдаленных территорий.

«Успешный опыт регионов, где доставка документов уже реализуется, подтверждает востребованность и эффективность этой практики», — говорится в обращении.

Введение единых правил предоставления услуги позволит создать равные условия для всех россиян, сократит нагрузку на МФЦ и повысит качество обслуживания, уверены депутаты.

Платной услугой смогут пользоваться компании и физлица. Если в кабмине поддержат инициативу, ее реализацию предлагается поручить профильным ведомствам.