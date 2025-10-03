С 22 октября 2025 года на рынке появятся ипотечные микрокредитные компании

На ипотечном рынке начнут работать микрокредитные организации, которые полностью принадлежат региональным властям. Такие компании нужны, чтобы адресно поддерживать россиян в покупке жилья.

Центробанк объявил, что с 22 октября 2025 года начнут работать ипотечные микрокредитные компании (МКК). Вступит в силу закон от 23.07.2025 № 250-ФЗ, который регулирует работу таких организаций.

100% акций МКК будет принадлежать субъектам РФ. В одном регионе может работать не более одной ипотечной микрокредитной компании. За ними будет следить Центробанк, а также регулятор начнет вести их реестр.

Чтобы новые участники рынка могли адаптироваться, ЦБ установил мораторий на применение ипотечными МКК ограничения полной стоимости кредита. Он будет действовать до 31 марта 2026 года.

Кто сможет оформить ипотеку в региональных микрокредитных организациях:

молодые семьи;

работники бюджетных сфер;

сельские жители;

россияне, которые не смогли получить жилищный кредит на стандартных банковских условиях.

Материнский капитал и ипотечные выплаты для семей в размере 450 тыс. рублей можно направить через МКК на полное или частичное погашение ипотеки.

Определять размер процентной ставки и другие условия получения ипотеки будут региональные власти, которым принадлежит организация. Также они ограничат круг получателей подобных кредитов.