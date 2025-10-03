🍼 С 1 декабря 2025 могут начать эксперимент по маркировке детского питания

Маркировать будут молочку для детей до трех лет и консервы для детей до года.

Минпромторг предлагает с 1 декабря 2025 года запустить эксперимент по маркировке детского питания в упаковке. Соответствующий проект постановления Правительства размещен на портале проектов НПА.

«Провести с 1 декабря 2025 г. по 31 октября 2026 г. на территории РФ эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов детского питания, упакованного в потребительскую упаковку», — сказано в проекте.

Маркировать в рамках эксперимента будут молочные продукты для детей до трех лет и консервированную продукцию для детей до одного года.

Эти категории составляют основу рациона детей раннего возраста и являются наиболее массово потребляемыми видами детского питания в РФ, сообщил Минпромторг.

Внедрение обязательной маркировки на детское молочное питание и системы прослеживаемости всех его ингредиентов ранее поддержал первый вице-премьер Денис Мантуров.