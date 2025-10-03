У юрлица с 2025 года может быть единственный учредитель-юрлицо, состоящее из одного лица

Налоговую спросили – может ли хозяйственное общество иметь в качестве единственного учредителя (участника) другое хозобщество, состоящее из одного лица.

«Да, хозяйственные общества могут иметь в качестве единственного учредителя (участника) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица (абз. 3 п. 2 ст. 7 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ об ООО; абз. 2 п. 2 ст. 10 закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ об АО),— ответили налоговики.

Закон об отмене запрета на «фирмы-матрешки» вступил в силу с 1 августа 2025 года.