Пользователи жалуются на сбой в Т-Банке

У клиентов Т-Банка в мобильном приложении перестали отображаться счета и сведения о финансах.

3 октября 2025 года клиенты Т-Банка начали жаловаться на сбой в работе сайта и мобильного приложения.

По данным портала с детектором сбоев, число жалоб в 16:15 мск превысило 219.

График сбоя в Т-Банке 3 октября 2025 года.

Пользователи сообщают о том, что в приложении Т-Банка перестали отображаться карты и счета. Также невозможно сделать перевод денег и просматривать свои финансы.

Больше всего жалоб поступает из Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской, Самарской, Ленинградской области и Санкт-Петербурга.