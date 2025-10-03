Пользователи жалуются на сбой в Т-Банке
У клиентов Т-Банка в мобильном приложении перестали отображаться счета и сведения о финансах.
3 октября 2025 года клиенты Т-Банка начали жаловаться на сбой в работе сайта и мобильного приложения.
По данным портала с детектором сбоев, число жалоб в 16:15 мск превысило 219.
Пользователи сообщают о том, что в приложении Т-Банка перестали отображаться карты и счета. Также невозможно сделать перевод денег и просматривать свои финансы.
Больше всего жалоб поступает из Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской, Самарской, Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
