ЦОК КПП МП 03.10 Мобильный в1
🔴 Вебинар: Аналитик 1С: как бухгалтеру уйти из рутины в IT и увеличить доход в 2 раза →
Банки

Пользователи жалуются на сбой в Т-Банке

У клиентов Т-Банка в мобильном приложении перестали отображаться счета и сведения о финансах.

3 октября 2025 года клиенты Т-Банка начали жаловаться на сбой в работе сайта и мобильного приложения.

По данным портала с детектором сбоев, число жалоб в 16:15 мск превысило 219.

График сбоя в Т-Банке 3 октября 2025 года.

Пользователи сообщают о том, что в приложении Т-Банка перестали отображаться карты и счета. Также невозможно сделать перевод денег и просматривать свои финансы.

Больше всего жалоб поступает из Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской, Самарской, Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Автор

Начать дискуссию

Главная Тарифы