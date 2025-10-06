На поддержку бизнеса в приграничных регионах выделили 4 млрд рублей

Пострадавшие компании и ИП получат субсидии, льготные займы и средства на оплату страховых взносов.

Правительство дополнительно выделило более 4 млрд рублей на поддержку пострадавшего бизнеса в Белгородской, Брянской и Курской областях.

Распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении пресс-службы Правительства.

Финансирование поступит из резервного фонда кабмина. Компании и ИП смогут получить субсидии, льготные займы, средства на оплату страховых взносов. Так они смогут возобновить деятельность, закупить оборудование и наладить выпуск продукции.

В 2025 году на помощь компаниям в приграничных регионах уже направили более 2 млрд рублей, напомнил Мишустин на заседании кабмина.