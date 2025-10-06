Кабмин запретил закупки аудиторских услуг у компаний под контролем иностранных лиц

Если в составе участников аудиторских или консалтинговых компаний есть иностранцы, которым принадлежит более 10% акций или долей, то такие организации не могут участвовать в закупках.

Правительство подписало постановление, которое запрещает закупать аудиторские и консультационные услуги у российских компаний, которые аффилированы и иностранными лицами.

Подобный запрет закупать услуги у иностранцев уже есть в постановлении правительства от 23.12.2024 № 1875. Однако сейчас он распространяется также на российских лиц под иностранным контролем.

Запрет действует на российские консалтинговые и аудиторские компании, у которых есть иностранные лица в составе участников (учредителей), причем им принадлежит более 10% акций или долей в уставном капитале.

«Теперь у таких организаций нельзя закупать аудиторские услуги, услуги по финансовым консультациям, услуги в области бухгалтерского учета, услуги в области налогового консультирования и некоторые другие услуги», — сказано на сайте Минфина.

Важно, что решение не будет действовать на компании из стран ЕАЭС.