Стало известно, какие выплаты повысят с 1 апреля 2026 года на 14,8%

Выплаты, которые зависят от размера социальной пенсии, увеличат в 2026 году на 14,8%, в 2027 году — на 6,8%, а в 2028 — на 4%.

С 1 апреля 2026 года власти проиндексируют на 14,8% выплаты, которые зависят от размера социальных пенсий.

Индексация запланирована в следующем объеме:

на 14,8% — в 2026 году;

на 6,8% — в 2027;

на 4% — в 2028 году.

Социальные пенсии получают россияне, у которых нет трудового стажа или его не хватает для назначения страховой пенсии. Также такие выплаты положены инвалидам и тем, кто потерял кормильца. Об этом пишут «РИА Новости».

В 2025 году социальные пенсии увеличили на 14,75%, а также с 1 апреля повысили размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий: военнослужащих, жителей блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда, летчикам-испытателям и тем, кто пострадал от радиационных и техногенных катастроф.