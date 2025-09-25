ЦОК КПП МП 03.10 Мобильный в1
🔴 Вебинар: Аналитик 1С: как бухгалтеру уйти из рутины в IT и увеличить доход в 2 раза →
Пенсии

Стало известно, какие выплаты повысят с 1 апреля 2026 года на 14,8%

Выплаты, которые зависят от размера социальной пенсии, увеличат в 2026 году на 14,8%, в 2027 году — на 6,8%, а в 2028 — на 4%.

С 1 апреля 2026 года власти проиндексируют на 14,8% выплаты, которые зависят от размера социальных пенсий.

Индексация запланирована в следующем объеме:

  • на 14,8% — в 2026 году;

  • на 6,8% — в 2027;

  • на 4% — в 2028 году.

Социальные пенсии получают россияне, у которых нет трудового стажа или его не хватает для назначения страховой пенсии. Также такие выплаты положены инвалидам и тем, кто потерял кормильца. Об этом пишут «РИА Новости».

В 2025 году социальные пенсии увеличили на 14,75%, а также с 1 апреля повысили размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий: военнослужащих, жителей блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда, летчикам-испытателям и тем, кто пострадал от радиационных и техногенных катастроф.

Автор

Easypay.World
Банковские карты

Виртуальные зарубежные карты для россиян в 2025 году: необходимость, возможности и риски

В условиях продолжающихся санкций и блокировок обычные российские банковские карты уже не справляются с задачей проведения международных платежей, что создает потребность в альтернативных решениях. Рассмотрим подробно, что представляют собой виртуальные зарубежные карты, как их получить и использовать безопасно.

Виртуальные зарубежные карты для россиян в 2025 году: необходимость, возможности и риски

Начать дискуссию

Главная Тарифы