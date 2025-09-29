Кабмин внес в Госдуму проект бюджета на 2026-2028 годы

На поддержку семей с детьми государство выделит 10 трлн рублей. В план бюджета Минфин закладывал базовый сценарий социально-экономического роста России.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 26 сентября 2025 года №2658-р о внесении в Госдуму законопроекта о федеральном бюджете на 2026-2028 годы.

Проект бюджета выстроен на базовом варианте социально-экономического прогноза. Согласно документу, в 2026 году ВВП страны вырастет на 1,3%, а за три года — на 7%, до 276 трлн рублей в номинальном выражении.

Доходы и расходы федерального бюджета, запланированные на 2026-2028 годы:

Год Доходы Расходы 2026 40,3 трлн рублей 44,1 трлн рублей 2027 42,9 трлн рублей 46 трлн рублей 2028 45,9 трлн рублей 49,4 трлн рублей

За три года на поддержку семей с детьми направят 10 трлн рублей. Эти деньги пойдут на выплату единого пособия на детей нуждающимся семьям, на индексацию материнского капитала, субсидирование процентной ставки по семейной ипотеке, на возмещение части уплаченного налога на доходы физических лиц гражданам с двумя и более детьми.

«Проект бюджета также предусматривает финансовое обеспечение дальнейшей реализации индивидуальных программ развития ряда регионов для повышения их экономического потенциала», — сказано на сайте кабмина.

На модернизацию и строительство школ и детских садов выделят около 110 млрд рублей, на финансирование строительства 150 школ, которые будут возведены к 2030 году, и почти 300 млрд рублей — на ремонт школ.

Более 900 млрд рублей пойдет на программу «Продолжительная и активная жизнь». В нее входит лекарственное обеспечение, в том числе детей с серьезными заболеваниями через фонд «Круг добра».

Финансирование дорожного хозяйства составит 4,6 трлн рублей за три года, по программе «Комплексное развитие сельских территорий» выделят более 180 млрд. На модернизацию коммунальной инфраструктуры предусмотрено 182,3 млрд рублей, а на ликвидацию аварийного жилья — свыше 160 млрд.