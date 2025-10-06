За счет налога на газировку властям предложили закупать больше лекарств для диабетиков
Заместитель руководителя комитета по экономической политике Станислав Наумов предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой направить средства, полученные с акциза на сладкие напитки, на закупку лекарств для диабетиков.
С этого сбора на помощь больным диабетом уже выделяют деньги, но депутат хочет увеличить сумму на 3,3 млрд рублей в год. Это позволит закупать кардио- и нефропротективные лекарственные препараты, которые защитят сердце и почки. Это будет способствовать снижению смертности и отсрочке инвалидизации, пишет РБК.
Сейчас государство тратить на пациентов с сахарным диабетом второго типа больше 700 млрд рублей в год. Больше 80% приходится на выплаты из-за временной нетрудоспособности и по инвалидности.
Акциз на сахаросодержащие напитку ввели в июле 2023 года, в 2024 году бюджет получил 18,773 млрд рублей. В 2025 году ожидаемый объем поступлений — 25,896 млрд.
