За счет налога на газировку властям предложили закупать больше лекарств для диабетиков

Ожидается, что в 2025 году с акцизов на сахаросодержащие напитки бюджет получит 25,9 млрд рублей. Депутат предлагает увеличить на 3,3 млрд сумму, которую выделяют на закупку лекарств для россиян с диабетом.

Заместитель руководителя комитета по экономической политике Станислав Наумов предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой направить средства, полученные с акциза на сладкие напитки, на закупку лекарств для диабетиков.

С этого сбора на помощь больным диабетом уже выделяют деньги, но депутат хочет увеличить сумму на 3,3 млрд рублей в год. Это позволит закупать кардио- и нефропротективные лекарственные препараты, которые защитят сердце и почки. Это будет способствовать снижению смертности и отсрочке инвалидизации, пишет РБК.

Сейчас государство тратить на пациентов с сахарным диабетом второго типа больше 700 млрд рублей в год. Больше 80% приходится на выплаты из-за временной нетрудоспособности и по инвалидности.

Акциз на сахаросодержащие напитку ввели в июле 2023 года, в 2024 году бюджет получил 18,773 млрд рублей. В 2025 году ожидаемый объем поступлений — 25,896 млрд.