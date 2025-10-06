Как уплатить налоги за других в 2025 году: инструкция от налоговой

Чтобы оплатить налог за третье лицо без ошибок, можно воспользоваться электронным сервисом ФНС и следовать инструкции.

Согласно ст. 45 НК, налоги можно оплачивать за других лиц. Однако при оформлении платежа нужно следовать приказу Минфина № 107н и не забывать в поле ИНН указывать номер налогоплательщика, за которого хотите уплатить налог.

Чтобы в платежах было меньше ошибок, ФНС создала сервис «Уплата налогов и пошлин». Для корректного формирования платежного документа нужно:

определить категорию плательщика (ИП, компания, физлицо);

ввести свои данные и нажать «Хочу уплатить за иное лицо»;

указать информацию о том, за кого хотите внести платеж.

«Юридические лица имеют возможность оплачивать налоги за другие организации, а руководители — погашать налоговые обязательства компании за счет собственных средств», — сказано на сайте ФНС.

Важно, что в случае переплаты по ЕНП или другим налогам, уплаченным за третье лицо, право на возврат получит только тот, чья обязанность была исполнена. То есть человек, за которого уплатили налоги.