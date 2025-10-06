Акция ОК Ветром сдуло 04.10 Мобильная
Налоги, взносы, пошлины

Как уплатить налоги за других в 2025 году: инструкция от налоговой

Чтобы оплатить налог за третье лицо без ошибок, можно воспользоваться электронным сервисом ФНС и следовать инструкции.

Согласно ст. 45 НК, налоги можно оплачивать за других лиц. Однако при оформлении платежа нужно следовать приказу Минфина № 107н и не забывать в поле ИНН указывать номер налогоплательщика, за которого хотите уплатить налог.

Чтобы в платежах было меньше ошибок, ФНС создала сервис «Уплата налогов и пошлин». Для корректного формирования платежного документа нужно:

  • определить категорию плательщика (ИП, компания, физлицо);

  • ввести свои данные и нажать «Хочу уплатить за иное лицо»;

  • указать информацию о том, за кого хотите внести платеж.

«Юридические лица имеют возможность оплачивать налоги за другие организации, а руководители — погашать налоговые обязательства компании за счет собственных средств», — сказано на сайте ФНС.

Важно, что в случае переплаты по ЕНП или другим налогам, уплаченным за третье лицо, право на возврат получит только тот, чья обязанность была исполнена. То есть человек, за которого уплатили налоги.

Банковские карты

Виртуальные зарубежные карты для россиян в 2025 году: необходимость, возможности и риски

В условиях продолжающихся санкций и блокировок обычные российские банковские карты уже не справляются с задачей проведения международных платежей, что создает потребность в альтернативных решениях. Рассмотрим подробно, что представляют собой виртуальные зарубежные карты, как их получить и использовать безопасно.

