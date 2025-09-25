❌ При оказании услуг для гостиницы ставка НДС 0% не применяется

Нулевой НДС предусмотрен для услуг по временному размещению, а не для услуг по хозяйственной деятельности в гостинице.

ИП оказывал компании услуги по управлению хозяйственной деятельностью и организации питания физлиц, которые размещались в объектах этой компании. Минфин ответил, может ли такой ИП применять нулевую ставку НДС по этим услугам.

Согласно абз. 1 подп. 19 п. 1 ст. 164 НК, ставка НДС 0% установлена для услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, напомнил Минфин в письме от 02.07.2025 № 03-07-11/64372

При этом гостиничными услугами считают комплекс услуг по предоставлению физлицам мест для временного проживания в гостинице и иных услуг, предусмотренных Правилами предоставления гостиничных услуг в РФ, утвержденными постановлением Правительства от 18 ноября 2020 г. № 1853.

На основании абз. 9 п. 2 Правил № 1853 состав услуг, входящих в гостиничные, определяется требованиями к гостинице, а если гостинице присвоена категория – требованиями к присвоенной категории.

Таким образом, при предоставлении мест для временного размещения налоговая база по НДС, к которой применяется ставка 0%, определяется исходя из стоимости временного проживания и услуг.

А в рассматриваемой ситуации услуги физлицам по предоставлению мест для временного проживания в гостинице оказывала компания. А ИП оказывал этой организации услуги по управлению хозяйственной деятельностью, в отношении которых нулевая ставка НДС не предусмотрена.

Таким образом, ИП не может применять ставку НДС 0%, предусмотренную подп. 19 п. 1 ст. 164 НК, пояснил Минфин.

Нужно ли включать в базу по туристическому налогу сопутствующие услуги гостиниц и отелей — читайте здесь.

Подробнее о том, как рассчитывать НДС на разных ставках, расскажем на курсе повышения квалификации «Учет НДС — 2025». Вы научитесь вести учет НДС на ОСНО и УСН, составлять декларацию, узнаете, как оптимизировать налоговую нагрузку и получить льготы.

Цена курса со скидкой 66%: 8 900 рублей вместо 26 000 рублей. Осталось 3 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.