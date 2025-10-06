🤰🏻 Размер пособия по беременности и родам в 2027 году превысит 1 млн рублей
Максимальная сумма пособия при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней составит:
в 2026 г. — 955 836 руб.;
в 2027 г. — 1 100 437;
в 2028 г. — 1 188 465 руб., говорится в проекте бюджета Соцфонда России.
Кроме того, в следующем году предельная сумма пособия по беременности и родам (100% среднего заработка) составит 207 500 руб., а к 2028 г. его размер достигнет 258 000 руб. в месяц.
Установлены и предельные размеры пособия по уходу за ребенком до полутора лет: в следующем году размер выплаты достигнет 83 000 руб., в 2027 г. — 95 500, в 2028 г. — 103 200 руб.
