Социальные пособия

🤰🏻 Размер пособия по беременности и родам в 2027 году превысит 1 млн рублей

В 2027 г. максимальный размер пособия по беременности и родам составит более 1 млн руб., а ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет вырастет до 95 000 руб.

Максимальная сумма пособия при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней составит:

  • в 2026 г. — 955 836 руб.;

  • в 2027 г. — 1 100 437;

  • в 2028 г. — 1 188 465 руб., говорится в проекте бюджета Соцфонда России.

Кроме того, в следующем году предельная сумма пособия по беременности и родам (100% среднего заработка) составит 207 500 руб., а к 2028 г. его размер достигнет 258 000 руб. в месяц.

Установлены и предельные размеры пособия по уходу за ребенком до полутора лет: в следующем году размер выплаты достигнет 83 000 руб., в 2027 г. — 95 500, в 2028 г. — 103 200 руб.

