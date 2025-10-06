Минфин: в России создадут полноценную инфраструктуру для цифровых валют

Участники цифровых валют смогут свободно конвертировать криптовалюту в фиатные деньги, участвовать в организованных торгах, а также получат амнистию за ввоз оборудования по параллельному импорту.

Заместитель министра финансов Иван Чебесков рассказал, что России нужна своя инфраструктура, в том числе для майнинга и всего, что связано с криптовалютами. Поэтому Минфин вместе с Центробанком запустили экспериментально-правовые режимы, которые позволят регулировать и совершенствовать рынок цифровых валют.

В 2024 году приняли закон о майнинге, который позволяет легально заниматься добычей криптовалюты. Сейчас в реестре зарегистрировались 30% от общего объема рынка. Однако есть запрос на полноценную инфраструктуру для цифровых валют.

«Под полноценной инфраструктурой мы понимаем четкие правила игры. Это возможности конвертации криптовалюты в фиатные деньги, более активное использование криптовалюты для расчетов и в инвестиционных целях», — сказал Иван Чебесков.

Кроме того, Минфин вместе с Федеральной таможенной службой обсуждают амнистию для оборудования, которое майнеры ввозят по параллельному импорту. Параллельно идет работа над законопроектом об ответственности за нелегальный майнинг.