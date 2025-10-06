Срок рассмотрения лицензий на алкоголь могут сократить до 15 дней

С 30 до 15 рабочих дней власти хотят сократить срок получения лицензий на продажу алкоголя в общепите и розничной торговле.

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила проект об упрощении выдачи лицензий на продажу алкогольных напитков.

Согласно документу, срок рассмотрения заявлений сократится до 15 рабочих дней. Причем изменения будут действовать как для общепита, так и для розничной торговли.

«Максимально допустимый срок, на который может быть продлено рассмотрение такого заявления, составит не более 25 рабочих дней, в то время как сейчас срок рассмотрения возможно продлить не более чем на 30 календарных дней», — сказал председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

Сейчас лицензии рассматривают в течение 30 календарных дней.

Кроме того, законопроект сократит список документов и сведений, которые нужны для получения разрешения.