Депутат: ведение домашнего хозяйства при небольшом доходе семьи должно давать право на пособие

В Госдуму внесут законопроект 2025 о пособиях для людей, которые официально не работают, но ведут домашнее хозяйство.

Депутат Ярослав Нилов считает, что ведение домашнего хозяйства должно давать право на пособие. Но только если человек действительно занимается хозяйством, а семья соответствует критериям нуждаемости.

Парламентарий напомнил, что пособие по безработице платят только полгода, его размер меньше прожиточного минимума и сокращается в зависимости от времени, пока человек ищет работу.

Он добавил, что для тех, кто действительно занимается ведением домашнего хозяйства, пособие должно быть в размере МРОТ.

По словам Нилова, домохозяйки часто не могут работать из-за большого количества забот.

«Сколько приходится делать для того, чтобы поддержать дом. А еще если приусадебный участок, если собственный огород, скотина, а если печное отопление, если отсутствует горячая вода, а если вообще вода отсутствует, а если многодетная семья, если еще и с инвалидностью член семьи», — перечислил депутат.

Исходя из таких критериев был разработан и внесен в Госдуму соответствующий законопроект.

Он может быть рассмотрен весной, но вопрос в поиске дополнительных средств, утончил Нилов.