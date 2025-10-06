За привлечение к работе нелегальных мигрантов запретят участвовать в госзакупках: законопроект-2025

6 октября 2025 депутаты внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается не допускать к участию в госзакупках лиц, нанимавших нелегальных мигрантов.

Сейчас закон о госзакупках не учитывает нарушения миграционного законодательства, напомнили авторы инициативы. Поэтому нарушители могут получать государственные контракты.

Участие поставщиков, незаконно привлекавших иностранных работников, подрывает принципы честной конкуренции и наносит ущерб экономике, считают депутаты.

Такие компании искусственно снижают издержки, уклоняясь от налогов, страховых взносов и социальных обязательств, что позволяет им снижать цены в ущерб качеству товаров и услуг. Эта практика создает несправедливые условия для добросовестных участников закупок.

В связи с этим предлагается внести изменения в ст. 31 закона № 44-ФЗ и установить, что юрлицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке было привлечено к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные ст. 18.15, 18.16 и 18.17 КоАП, не может быть признано соответствующим требованиям к участникам закупки.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.