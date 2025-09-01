Разберем правила признания доходов по ФСБУ 9/2025 на новом онлайн-курсе

ФСБУ 9/2025 «Доходы» вводит принцип «перехода контроля», пятиэтапную модель признания выручки и учет «по мере готовности», исчезают «доходы от обычных видов деятельности» и «прочие доходы», появляются «выручка» и «доходы, отличные от выручки». Чтобы разобраться во всех нюансах, мы записали специальный курс по новому ФСБУ!

С введением ФСБУ 9/2025 «Доходы» организации столкнутся с обновленными правилами признания и раскрытия доходов, что напрямую повлияет на точность финансовой отчетности и соответствие требованиям регулирующих органов. Неправильное применение стандарта может привести к искажению финансовых результатов и проблемам при аудите.

Чтобы вы не допускали ошибок в работе по новому ФСБУ, мы записали специальный курс «ФСБУ 9/2025 «Доходы»: практическое применение и раскрытие в отчетности», который поможет специалистам бухгалтерии и финансовым аналитикам:

разобраться в тонкостях нового стандарта;

правильно применять его на практике;

повысить прозрачность и достоверность финансовой отчетности.

На курсе вы научитесь правильно применять ФСБУ 9/2025 на практике, разберетесь во всех ключевых изменениях и отличиях от привычного ПБУ 9/99, чтобы работать без ошибок.

Вы сможете корректно классифицировать доходы, четко разделяя выручку, доходы, отличные от выручки, и доходы, не включаемые в чистую прибыль. Также вы освоите оформление перехода на ФСБУ 9/2025, поймете разницу между ретроспективным и перспективным методами и выберете оптимальный для своей компании.

Почему важно начать изучение ФСБУ 9/2025 уже в 2025 году

ФСБУ 9/2025 меняет правила признания доходов и требования к раскрытию информации, а ошибки могут исказить финансовую отчетность и повлиять на налоговые расчеты. Знание стандарта позволяет заранее подготовиться к новым формам отчетности, снизить риск замечаний при аудите, минимизировать исправления и лишнюю работу, а также повысить профессиональную ценность специалиста.

