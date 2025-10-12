Налог на квартиру и иное имущество за 2024 год: сколько платить
Портал Госуслуг разъяснил, что размер налога у всех разный и зависит:
от кадастровой стоимости;
региональной налоговой ставки.
В уведомлении на уплату налога указано:
Кадастровый номер и адрес недвижимости.
Налоговая база.
Доля в праве — если жилье в долевой собственности.
Налоговая ставка.
Коэффициент к налоговому периоду.
Размер льгот.
Сумма налога.
Налоговая база формируется как кадастровая стоимость площади, уменьшенной на вычет для жилья:
10 кв. м — для комнаты, части квартиры;
20 кв. м — для квартиры и части дома;
50 кв. м — для жилого дома.
Кадастровую стоимость определяют региональные власти.
Федеральная ставка налога для жилья — 0,1% кадастровой стоимости. Региональные ставки можно посмотреть на справочном ресурсе ФНС.
В качестве льготы по налогу на имущество действует коэффициент к налоговому периоду. Он применяется при пересчете и увеличении кадастровой стоимости. Тем самым — ограничивает увеличение налога по сравнению с прошлым годом. Когда коэффициент равен 1,1 — налог не увеличится больше, чем на 10%.
Налог на имущество физлиц рассчитывается по формуле:
Налог к уплате = Налоговая база с учетом льгот и вычетов × Ставка налога
Например, налоговая база — 3 млн ₽, ставка — 0,1%. Налог для единственного собственника — 3 000 ₽.
Если же собственников несколько, при начислении налога учитывается их доля в праве. А если объект в собственности не весь год, налог начислят пропорционально месяцам владения.
