Налог на квартиру и иное имущество за 2024 год: сколько платить

В сентябре и октябре 2025 года идет рассылка налоговых уведомлений об оплате имущественных налогов за 2024 год. Их нужно заплатить до 1 декабря 2025. В числе налог на имущество физических лиц. Его платят собственники за квартиру, дом, комнату или долю.

Портал Госуслуг разъяснил, что размер налога у всех разный и зависит:

от кадастровой стоимости;

региональной налоговой ставки.

В уведомлении на уплату налога указано:

Кадастровый номер и адрес недвижимости.

Налоговая база.

Доля в праве — если жилье в долевой собственности.

Налоговая ставка.

Коэффициент к налоговому периоду.

Размер льгот.

Сумма налога.

Налоговая база формируется как кадастровая стоимость площади, уменьшенной на вычет для жилья:

10 кв. м — для комнаты, части квартиры;

20 кв. м — для квартиры и части дома;

50 кв. м — для жилого дома.

Кадастровую стоимость определяют региональные власти.

Федеральная ставка налога для жилья — 0,1% кадастровой стоимости. Региональные ставки можно посмотреть на справочном ресурсе ФНС.

В качестве льготы по налогу на имущество действует коэффициент к налоговому периоду. Он применяется при пересчете и увеличении кадастровой стоимости. Тем самым — ограничивает увеличение налога по сравнению с прошлым годом. Когда коэффициент равен 1,1 — налог не увеличится больше, чем на 10%.

Налог на имущество физлиц рассчитывается по формуле:

Налог к уплате = Налоговая база с учетом льгот и вычетов × Ставка налога

Например, налоговая база — 3 млн ₽, ставка — 0,1%. Налог для единственного собственника — 3 000 ₽.

Если же собственников несколько, при начислении налога учитывается их доля в праве. А если объект в собственности не весь год, налог начислят пропорционально месяцам владения.