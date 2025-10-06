С 2026 года казахстанский бизнес не сможет снять наличные без объяснений: налоговая получит данные

Компании в Казахстане не смогут просто так снять деньги со счёта: в отчётности появится графа с обязательным указанием цели. А если сумма превысит лимит, банк передаст данные в налоговую — и именно она решит, выдавать наличные или отказать. Когда ждем такую практику в России?

С 1 января 2026 года компании в Казахстане будут обязаны указывать цель снятия наличных с расчетных счетов. Как пояснили в Нацбанке, нововведение направлено на повышение прозрачности операций, а не на усложнение работы бизнеса.

Лимиты на снятие наличных сохраняются на прежнем уровне:

✔️ малый бизнес — до 20 млн тенге в месяц (≈ 3 млн руб.)

✔️ средний бизнес — до 120 млн тенге (≈ 18 млн руб.)

✔️ крупный бизнес — до 150 млн тенге (≈ 22,5 млн руб.)

Подтверждающие документы по-прежнему потребуются только при превышении лимита. Однако теперь в форме отчетности появится отдельная графа для указания назначения средств — например, выплата зарплаты или закупка сырья.

Если компания снимает сумму выше установленного лимита, банк обязан передать информацию в налоговые органы. Решение о выдаче или отказе принимает налоговая служба. Возможность апелляции не предусмотрена, но бизнес сможет повторно подать запрос или обратиться в другой банк.