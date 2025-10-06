С 2026 года казахстанский бизнес не сможет снять наличные без объяснений: налоговая получит данные
С 1 января 2026 года компании в Казахстане будут обязаны указывать цель снятия наличных с расчетных счетов. Как пояснили в Нацбанке, нововведение направлено на повышение прозрачности операций, а не на усложнение работы бизнеса.
Лимиты на снятие наличных сохраняются на прежнем уровне:
✔️ малый бизнес — до 20 млн тенге в месяц (≈ 3 млн руб.)
✔️ средний бизнес — до 120 млн тенге (≈ 18 млн руб.)
✔️ крупный бизнес — до 150 млн тенге (≈ 22,5 млн руб.)
Подтверждающие документы по-прежнему потребуются только при превышении лимита. Однако теперь в форме отчетности появится отдельная графа для указания назначения средств — например, выплата зарплаты или закупка сырья.
Если компания снимает сумму выше установленного лимита, банк обязан передать информацию в налоговые органы. Решение о выдаче или отказе принимает налоговая служба. Возможность апелляции не предусмотрена, но бизнес сможет повторно подать запрос или обратиться в другой банк.
💬 В России пока нет обязательного требования указывать назначение снятия наличных для бизнеса, но уже действуют жёсткие правила по 115-ФЗ и ограничения при подозрительных операциях для физлиц. Поэтому не исключено, что через пару-тройку лет аналогичный контроль доберётся и до российских компаний.
