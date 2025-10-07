Единое пособие в 2026 году вырастет на 6,8%: сумма

С начала 2026 года единое пособие проиндексируют согласно росту прожиточного минимума, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

«Единое пособие увеличивается ежегодно темпом роста прожиточного минимума с 1 января. На будущий год этот рост заложен на уровне 6,8%. В среднем размер пособия на ребенка составит 18,3 тыс. рублей», — отметил Котяков.

Такого размера пособие достигнет, если будет выплачиваться 100% прожиточного минимума.

Единовременное пособие при рождении ребенка, выплаты по уходу за детьми с инвалидностью, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для незастрахованных россиян вырастут в размере коэффициента инфляции на 6,8% с 1 февраля 2026.

Единое пособие – это соцвыплата для семей с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплаты на ребенка составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей.

Беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, получают пособие в размере 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.