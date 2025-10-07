Минтруд предлагает помогать людям в трудной ситуации по «принципу двух ключей»

Власти хотят пересмотреть механизм социальной поддержки. Помогать будут тем, кому действительно нужна поддержка, а также и тем, кто сам старается поправить свое материальное положение.

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что государство согласно поддерживать людей в трудной жизненной ситуации, если они сами прилагают усилия.

Эта концепция укладывается в «принцип двух ключей», в котором помощь от государства идет вместе с работой россиян над своим материальным положениям.

«Мы четко говорим: государство готово помочь в трудной ситуации, но и самостоятельно тоже нужно прикладывать усилия», — сказал Антон Котяков.

Также он добавил, что это хороший способ победить бедность.

Причем если у человека такая ситуация, при которой без государственной помощи не обойтись, то государство будет помогать, — «вопросов нет». Например, при уходе за маленьким ребенком, при помощи инвалидам и многодетным семьям, во время длительной болезни или обучения.

Минтруд выработает иной подход к лицам трудоспособного возраста, которые не работают, но претендуют на поддержку.

