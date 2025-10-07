Минтруд предлагает помогать людям в трудной ситуации по «принципу двух ключей»
Глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что государство согласно поддерживать людей в трудной жизненной ситуации, если они сами прилагают усилия.
Эта концепция укладывается в «принцип двух ключей», в котором помощь от государства идет вместе с работой россиян над своим материальным положениям.
«Мы четко говорим: государство готово помочь в трудной ситуации, но и самостоятельно тоже нужно прикладывать усилия», — сказал Антон Котяков.
Также он добавил, что это хороший способ победить бедность.
Причем если у человека такая ситуация, при которой без государственной помощи не обойтись, то государство будет помогать, — «вопросов нет». Например, при уходе за маленьким ребенком, при помощи инвалидам и многодетным семьям, во время длительной болезни или обучения.
Минтруд выработает иной подход к лицам трудоспособного возраста, которые не работают, но претендуют на поддержку.
А не создавайте людям трудные жизненные ситуации