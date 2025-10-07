Ежегодную обязательную индексацию зарплат предлагают закрепить законодательно. Даже для коммерции

Ежегодная индексация зарплат должна проходить во всех сферах, а механизм может быть прописан в ТК, считает депутат Ярослав Нилов.

Зарплата должна расти ежегодно в связи с инфляцией – независимо того, в какой сфере работает человек, сказал он.

«Соответствующую поправку я пока с юристами обдумываю, как правильно в действующей статье ТК, где речь идет об увеличении заработной платы, прописать такие гибкие дополнительные механизмы, которые бы подталкивали не просто выполнять, а обеспечить реальный рост заработной платы каждому работнику», — заявил Нилов.

По словам депутата, индексацию зарплат нужно проводить каждый год не раньше 1 февраля, потому что в течение января считают реальную инфляцию прошлого года. Без индексации снижается покупательная способность зарплаты.

«Вчерашние 50 тыс. рублей, которые работник получал, спустя год уже не позволяют приобрести то, что можно было приобрести год назад», — пояснил политик.

Сейчас в ТК есть норма о том, что работодатель должен обеспечить ежегодный рост заработной платы (ст. 134 ТК). Но на практике этого можно достичь не только через индексацию, а также с помощью премий. При этом конкретная периодичность и другие параметры не указаны.

На практике зарплаты бюджетников и госслужащих индексируются каждый год, а в остальных сферах работодатели принимают решение самостоятельно. В итоге трактовка статьи 134 регулярно становится предметом судебных споров.