ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: НДС: что проверить при подготовке декларации за 3 квартал →
Социальная поддержка

🔥🔥 Росреестр: как перевести садовый дом в жилой для участия в программе социальной догазификации

В России реализуется программа социальной догазификации СНТ, участвовать могут только собственники жилых домов.

Росреестр дал инструкцию, как перевести садовый дом в жилой и что для этого нужно.

Этап

Что включает

Подготовка дома к экспертизе

Чтобы дом стал жилым, он должен соответствовать комплексу требований, включая электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, систему отопления и вентиляции.

Соответственно, сначала нужно убедиться, что дом соответствует всем нормам.

Также нужно удостовериться, что земельный участок под домом не входит в зону с особыми условиями использования территории, а его вид разрешенного использования допускает размещение жилого дома.

Получение технического заключения

Заказать заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям надежности и безопасности.

Его готовит специалист в области инженерных изысканий, являющийся членом саморегулируемой организации (СРО).

Подача заявления о переводе в уполномоченный орган

Как только получено положительное заключение, можно обращаться в уполномоченный орган власти по местонахождению дома. Как правило, это местная администрация.

Форму заявления и способы его подачи необходимо уточнить в органах местного самоуправления.

В любом случае в заявлении необходимо указать:

  • кадастровый номер садового дома и земельного участка, на котором он расположен;

  • почтовый или электронный адрес заявителя, а также желательный способ получения обратной связи (по почте, электронной почте, лично в МФЦ, лично в администрации).

К заявлению следует приложить полученное техническое заключение.

Получение решения органа местного самоуправления

В течение 45 календарных дней местная администрация должна принять решение, разрешить ли перевод садового дома в жилой либо отказать в этом.

Отказ в переводе допустим в следующих случаях:

  • неполный или некорректный пакет документов;

  • заявитель — не собственник садового дома;

  • вид разрешенного использования земельного участка не предусмотрен для размещения на нем жилого дома;

  • дом на участке, расположенном в границах зоны затопления, подтопления.

О своем решении орган местной власти в течение 3 рабочих дней уведомляет заявителя тем способом, который указан в заявлении.

Если в переводе отказано, в документе будут указаны основания.

Если решение положительное, администрация направит его Росреестр для внесения соответствующих сведений в ЕГРН.

Автор

Начать дискуссию

Главная