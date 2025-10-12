🔥🔥 Росреестр: как перевести садовый дом в жилой для участия в программе социальной догазификации
Росреестр дал инструкцию, как перевести садовый дом в жилой и что для этого нужно.
Этап
Что включает
Подготовка дома к экспертизе
Чтобы дом стал жилым, он должен соответствовать комплексу требований, включая электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, систему отопления и вентиляции.
Соответственно, сначала нужно убедиться, что дом соответствует всем нормам.
Также нужно удостовериться, что земельный участок под домом не входит в зону с особыми условиями использования территории, а его вид разрешенного использования допускает размещение жилого дома.
Получение технического заключения
Заказать заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям надежности и безопасности.
Его готовит специалист в области инженерных изысканий, являющийся членом саморегулируемой организации (СРО).
Подача заявления о переводе в уполномоченный орган
Как только получено положительное заключение, можно обращаться в уполномоченный орган власти по местонахождению дома. Как правило, это местная администрация.
Форму заявления и способы его подачи необходимо уточнить в органах местного самоуправления.
В любом случае в заявлении необходимо указать:
К заявлению следует приложить полученное техническое заключение.
Получение решения органа местного самоуправления
В течение 45 календарных дней местная администрация должна принять решение, разрешить ли перевод садового дома в жилой либо отказать в этом.
Отказ в переводе допустим в следующих случаях:
О своем решении орган местной власти в течение 3 рабочих дней уведомляет заявителя тем способом, который указан в заявлении.
Если в переводе отказано, в документе будут указаны основания.
Если решение положительное, администрация направит его Росреестр для внесения соответствующих сведений в ЕГРН.
Начать дискуссию