🔥🔥 Росреестр: как перевести садовый дом в жилой для участия в программе социальной догазификации

Подача заявления о переводе в уполномоченный орган

Как только получено положительное заключение, можно обращаться в уполномоченный орган власти по местонахождению дома. Как правило, это местная администрация.

Форму заявления и способы его подачи необходимо уточнить в органах местного самоуправления.

В любом случае в заявлении необходимо указать:

кадастровый номер садового дома и земельного участка, на котором он расположен;

почтовый или электронный адрес заявителя, а также желательный способ получения обратной связи (по почте, электронной почте, лично в МФЦ, лично в администрации).

К заявлению следует приложить полученное техническое заключение.