Стало известно, какой средний уровень финансовой грамотности в России

Большинство жителей страны в 2025 году предпочитает откладывать деньги (68%), долгосрочные финансовые планы есть у 28%.

Сбер провел исследование и выяснил, что средний уровень финансовой грамотности россиян — 72,6%. Внимательно следят за своими финансами 81%.

Самый высокий уровень финансовых знаний у предпринимателей и руководителей компаний — 76,3%. У специалистов показатель составляет 69,7%, у студентов — 67,6%, а у пенсионеров — 67,1%.

30% признались, что сталкиваются с трудностями в управлении личными финансами. Долгосрочным планированием занимаются 28% участников опроса, 13% ничего не планируют, 59% — стоят планы только на ближайший год. О будущем чаще думают люди с доходом свыше 400 тыс. рублей в месяц.

«Многие успешно контролируют текущие расходы, но пока редко смотрят на свое финансовое будущее стратегически», — сказал руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбера Руслан Вестеровский.

Расходы контролирует 81% россиян, откладывают средства 68%, а 66% тщательно продумывают свои покупки. В склонности к импульсивным тратам признался 21% россиян, а среди молодежи этот показатель — 35%.

Кроме того, Сбер предлагает всем желающим пройти оценку уровня финансовой грамотности.