Стало известно, какой средний уровень финансовой грамотности в России
Сбер провел исследование и выяснил, что средний уровень финансовой грамотности россиян — 72,6%. Внимательно следят за своими финансами 81%.
Самый высокий уровень финансовых знаний у предпринимателей и руководителей компаний — 76,3%. У специалистов показатель составляет 69,7%, у студентов — 67,6%, а у пенсионеров — 67,1%.
30% признались, что сталкиваются с трудностями в управлении личными финансами. Долгосрочным планированием занимаются 28% участников опроса, 13% ничего не планируют, 59% — стоят планы только на ближайший год. О будущем чаще думают люди с доходом свыше 400 тыс. рублей в месяц.
«Многие успешно контролируют текущие расходы, но пока редко смотрят на свое финансовое будущее стратегически», — сказал руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбера Руслан Вестеровский.
Расходы контролирует 81% россиян, откладывают средства 68%, а 66% тщательно продумывают свои покупки. В склонности к импульсивным тратам признался 21% россиян, а среди молодежи этот показатель — 35%.
Кроме того, Сбер предлагает всем желающим пройти оценку уровня финансовой грамотности.
Комментарии2
доходы населения низкие, народ себе мало что позволить может, но всем навязывают модель поведения, что они должны иметь жилье, авто и семью с кучей детей, вгоняют в кредиты и ипотеки, а потом втирают о низкой финансовой грамотности
это они в своем московском филиале опрос проводили?