Путин подписал указ о сведениях по ценным бумагам для борьбы с коррупцией

Держатели реестра владельцев ценных бумаг будут предоставлять данные при проверках.

Президент РФ подписал указ от 06.10.2025 № 709 о дополнительных мерах по противодействию коррупции.

Теперь держатели реестра владельцев ценных бумаг должны предоставлять сведения уполномоченным должностных лиц при антикоррупционных проверках.

Также уточнен перечень данных. Например, они должны включать:

полное наименование эмитента ценных бумаг или лица, обязанного по ценным бумагам;

вид (наименование) и категорию (тип) ценных бумаг;

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска.

Сведения будут проверять у тех, кто претендует на должность на федеральной государственной службе или уже ее занимает.

Указ вступил в силу со дня подписания — 6 октября 2025.