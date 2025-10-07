Путин подписал указ о сведениях по ценным бумагам для борьбы с коррупцией
Президент РФ подписал указ от 06.10.2025 № 709 о дополнительных мерах по противодействию коррупции.
Теперь держатели реестра владельцев ценных бумаг должны предоставлять сведения уполномоченным должностных лиц при антикоррупционных проверках.
Также уточнен перечень данных. Например, они должны включать:
полное наименование эмитента ценных бумаг или лица, обязанного по ценным бумагам;
вид (наименование) и категорию (тип) ценных бумаг;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска.
Сведения будут проверять у тех, кто претендует на должность на федеральной государственной службе или уже ее занимает.
Указ вступил в силу со дня подписания — 6 октября 2025.
