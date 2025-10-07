Глава Минтруда: налог на тунеядство «я внутренне не поддерживаю»

В России не собираются вводить налог для работоспособных людей, которые не трудоустроены.

Министр труда Антон Котяков рассказал, что не поддерживает идею ввести в России налог на тунеядство.

Такой сбор уже существует в Белоруссии. Люди, которые не работают, должны каждый год платить налог в размере 20 базовых величин. Кроме того, тунеядцев обязали платить ЖКХ по повышенному тарифу.

«Налог, наверное, я внутренне не поддерживаю», — заявил Антон Котяков.

В СССР был закон о злостном уклонении от трудоустройства, который позволял конфисковывать имущество и отправлять людей в «специально отведенные местности».

Недавно мы писали, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила удерживать с безработных по 45 тыс. рублей в год на ОМС.