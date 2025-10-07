ЦОК ОК ПД 19.09 Мобильная
🔴 Маркетплейсы – 2025: как ФНС блокирует счета. Новые требования к чекам, УПД и НДС →
Маркировка товаров

🍗 Минпромторг хочет с 1 марта 2026 года начать маркировку колбасы и мясных изделий

Для борьбы с контрафактом власти собираются внедрить обязательную маркировку мясной продукции, в том числе колбасных изделий.

На портале проектов нормативных актов появился документ от Минпромторга о поэтапном введении маркировки мясных изделий.

С 1 марта 2026 года начнется первый этап — регистрация участников оборота в системе маркировки. Производители и импортеры будут маркировать изделия из мяса, мясные субпродукты, продукцию из мясного жира.

Потребители смогут проверить, легальная ли продукция, получить подробную информацию о товаре, а также направить жалобу, если будут выявлены нарушения. Для бизнес-сообщества положительный эффект в том, что:

  • на рынке будет больше добросовестных игроков;

  • за счет электронного документооборота снизятся издержки;

  • у предпринимателей будет доступ к данным о произведенной или ввезенной продукции.

«Введение обязательной маркировки мясных изделий, включая мясные субпродукты и продукты из мясного жира, будет способствовать сокращению объемов незаконного оборота данной продукции», — сказано в пояснительной записке.

Минпромторг запланировал следующие этапы внедрения обязательной маркировки

Название этапа

Дата внедрения

Регистрация в информационной системе мониторинга

С 1 марта 2026 года

Маркировка готовых мясных продуктов, включая мясные субпродукты и продукты из мясного жира

С 1 августа 2026

Маркировка колбасных изделий и аналогичных
им продуктов

С 1 октября 2026

Маркировка мясных изделий крестьянско-фермерскими хозяйствами или сельскохозяйственными производственными кооперативами

С 1 октября 2026

Предоставление сведений об обороте и (или) выводе из оборота

С 1 июня 2027

Предоставление сведений об обороте и (или) выводе из оборота
в экземплярном учете

С 1 марта 2028 года

Проект также предусматривает ряд исключений. Не будут маркировать товары:

  • полученные в результате упаковки для продажи на развес или фасовки в организациях розничной торговли (месте реализации);

  • консервированные товары, которые уже подлежат обязательной маркировке;

  • относящиеся к консервированному детскому питанию для детей до 12 месяцев.

Автор

Начать дискуссию

Главная Тарифы