🍗 Минпромторг хочет с 1 марта 2026 года начать маркировку колбасы и мясных изделий

Для борьбы с контрафактом власти собираются внедрить обязательную маркировку мясной продукции, в том числе колбасных изделий.

На портале проектов нормативных актов появился документ от Минпромторга о поэтапном введении маркировки мясных изделий.

С 1 марта 2026 года начнется первый этап — регистрация участников оборота в системе маркировки. Производители и импортеры будут маркировать изделия из мяса, мясные субпродукты, продукцию из мясного жира.

Потребители смогут проверить, легальная ли продукция, получить подробную информацию о товаре, а также направить жалобу, если будут выявлены нарушения. Для бизнес-сообщества положительный эффект в том, что:

на рынке будет больше добросовестных игроков;

за счет электронного документооборота снизятся издержки;

у предпринимателей будет доступ к данным о произведенной или ввезенной продукции.

«Введение обязательной маркировки мясных изделий, включая мясные субпродукты и продукты из мясного жира, будет способствовать сокращению объемов незаконного оборота данной продукции», — сказано в пояснительной записке.

Минпромторг запланировал следующие этапы внедрения обязательной маркировки

Название этапа Дата внедрения Регистрация в информационной системе мониторинга С 1 марта 2026 года Маркировка готовых мясных продуктов, включая мясные субпродукты и продукты из мясного жира С 1 августа 2026 Маркировка колбасных изделий и аналогичных

им продуктов С 1 октября 2026 Маркировка мясных изделий крестьянско-фермерскими хозяйствами или сельскохозяйственными производственными кооперативами С 1 октября 2026 Предоставление сведений об обороте и (или) выводе из оборота С 1 июня 2027 Предоставление сведений об обороте и (или) выводе из оборота

в экземплярном учете С 1 марта 2028 года

Проект также предусматривает ряд исключений. Не будут маркировать товары: