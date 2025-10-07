🍗 Минпромторг хочет с 1 марта 2026 года начать маркировку колбасы и мясных изделий
На портале проектов нормативных актов появился документ от Минпромторга о поэтапном введении маркировки мясных изделий.
С 1 марта 2026 года начнется первый этап — регистрация участников оборота в системе маркировки. Производители и импортеры будут маркировать изделия из мяса, мясные субпродукты, продукцию из мясного жира.
Потребители смогут проверить, легальная ли продукция, получить подробную информацию о товаре, а также направить жалобу, если будут выявлены нарушения. Для бизнес-сообщества положительный эффект в том, что:
на рынке будет больше добросовестных игроков;
за счет электронного документооборота снизятся издержки;
у предпринимателей будет доступ к данным о произведенной или ввезенной продукции.
«Введение обязательной маркировки мясных изделий, включая мясные субпродукты и продукты из мясного жира, будет способствовать сокращению объемов незаконного оборота данной продукции», — сказано в пояснительной записке.
Минпромторг запланировал следующие этапы внедрения обязательной маркировки
Название этапа
Дата внедрения
Регистрация в информационной системе мониторинга
С 1 марта 2026 года
Маркировка готовых мясных продуктов, включая мясные субпродукты и продукты из мясного жира
С 1 августа 2026
Маркировка колбасных изделий и аналогичных
С 1 октября 2026
Маркировка мясных изделий крестьянско-фермерскими хозяйствами или сельскохозяйственными производственными кооперативами
С 1 октября 2026
Предоставление сведений об обороте и (или) выводе из оборота
С 1 июня 2027
Предоставление сведений об обороте и (или) выводе из оборота
С 1 марта 2028 года
Проект также предусматривает ряд исключений. Не будут маркировать товары:
полученные в результате упаковки для продажи на развес или фасовки в организациях розничной торговли (месте реализации);
консервированные товары, которые уже подлежат обязательной маркировке;
относящиеся к консервированному детскому питанию для детей до 12 месяцев.
Начать дискуссию