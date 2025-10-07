Минфин: как ресурсоснабжающая организация на УСН с НДС предъявляет налог покупателям

Если НДС не включен в тариф, его можно прибавить к цене.

Минфин разъяснил порядок включения НДС при реализации ресурсоснабжающей организацией на УСН коммунальных ресурсов по регулируемой цене (тарифу).

В письме от 01.07.2025 № 03-07-11/63793 ведомство напомнило, что плательщики УСН, не имеющие права на освобождение от НДС, признаются налогоплательщиками НДС.

Операции ресурсоснабжающих организаций на УСН с НДС по реализации коммунальных ресурсов (услуг) с 1 января 2025 года облагаются НДС.

Согласно п. 1 ст. 168 НК, при реализации товаров, работ, услуг, подлежащих налогообложению НДС, плательщики НДС дополнительно к цене (тарифу) реализуемых услуг обязаны предъявить к оплате покупателю этих услуг соответствующую сумму НДС. А согласно п. 6 ст. 168 НК, при реализации услуг населению по розничным ценам (тарифам) соответствующая сумма НДС включается в эти тарифы.

Также Минфин ссылается на постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда от 17 ноября 2011 г. № 72. Там разъяснено, что если при утверждении тарифа регулирующим органом в цену не включен НДС, то предъявление к оплате покупателю дополнительной суммы НДС будет правомерным.

Но если тариф включал НДС, то у ресурсоснабжающей организации нет оснований для предъявления к оплате покупателю НДС сверх утвержденного тарифа.

