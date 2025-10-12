⌛ Налоговики: еще можно сдать декларацию 3-НДФЛ с доходами за 2024 год

Задекларировать свои доходы нужно было до 30 апреля 2025 года.

УФНС сообщает, что с 16 июля 2025 года (дата может разниться в зависимости от региона — прим. ред.) налоговые органы на основании данных Росреестра начали проверки физических лиц, не задекларировавших доходы, полученные в 2024 году от продажи либо дарения им имущества.

По результатам камеральной проверки помимо начисленной суммы НДФЛ за несдачу или нарушение сроков представления декларации по форме 3-НДФЛ могут начислить штраф и пени.

Налоговики заверяют, что при этом у не успевших задекларировать доходы сохраняется право самостоятельно до завершения камеральной проверки сдать 3-НДФЛ за 2024 год с приложением соответствующих документов.

По общему правилу срок камеральной проверки декларации 3-НДФЛ — 3 месяца со дня ее представления в ИФНС (п. 2 ст. 88 НК).

То есть, если считать от середины лета, есть время до середины октября 2025.

Проверить, если ли обязанность сдать 3-НДФЛ, можно на главной странице сайта ФНС: надо задать вопрос об этом виртуальному помощнику чат-боту «Таксик».