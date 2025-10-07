Котяков оценил, могут ли ввести четырехдневную рабочую неделю по всей стране

Из-за нехватки кадров в отдельных отраслях Министр труда призвал не рассчитывать на то, что на федеральном уровне установят четырехдневку.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что сейчас многие отрасли столкнулись с дефицитом кадров, поэтому на федеральном уровне не стоит ожидать, что введут четырехдневную рабочую неделю.

«Мы все равно понимаем, что у нас в отдельных отраслях будет существовать напряженность. Исходя из этого, единого мнения работников и работодателей по сокращению рабочей недели ожидать не следует», — сказал Антон Котяков.

Также он добавил, что трудовое законодательство гибкое в отношении того, сколько дней в неделю могут работать сотрудники. По договоренности между сотрудником и работодателем можно настроить рабочее время в индивидуальном порядке.

В условиях дефицита кадров у сотрудников появилась возможность больше зарабатывать. Кроме того, работодатели готовы доплачивать за квалификацию и за то, чтобы кандидат выбрал именно его.

Котяков считает, что в российской практике четырехдневная и трехдневная рабочие недели — это вынужденная мера конкретного работодателя. Такое решение может быть связано с трудностями по сбыту продукции или перенастройкой технологического цикла.