Котяков оценил, могут ли ввести четырехдневную рабочую неделю по всей стране
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что сейчас многие отрасли столкнулись с дефицитом кадров, поэтому на федеральном уровне не стоит ожидать, что введут четырехдневную рабочую неделю.
«Мы все равно понимаем, что у нас в отдельных отраслях будет существовать напряженность. Исходя из этого, единого мнения работников и работодателей по сокращению рабочей недели ожидать не следует», — сказал Антон Котяков.
Также он добавил, что трудовое законодательство гибкое в отношении того, сколько дней в неделю могут работать сотрудники. По договоренности между сотрудником и работодателем можно настроить рабочее время в индивидуальном порядке.
В условиях дефицита кадров у сотрудников появилась возможность больше зарабатывать. Кроме того, работодатели готовы доплачивать за квалификацию и за то, чтобы кандидат выбрал именно его.
Котяков считает, что в российской практике четырехдневная и трехдневная рабочие недели — это вынужденная мера конкретного работодателя. Такое решение может быть связано с трудностями по сбыту продукции или перенастройкой технологического цикла.
